КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Нефтехимик» подписал контракт с Александром Осиповым

11:08
Александр Осипов. Фото "Нефтехимик"
Александр Осипов. Фото "Нефтехимик"
Теги:

Защитник Александр Осипов продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Ранее он находился в Нижнекамске на пробном контракте.

Ранее Осипов выступал в КХЛ в «Амуре», СКА, «Ак Барсе», московском «Динамо», «Авангарде», «Спартаке». Прерванный сезон-2019/20 защитник провел в «Адмирале». На его счету 45 матчей и 10 (2+8) очков в составе дальневосточников.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1300328674122764289

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир