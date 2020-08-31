«Нефтехимик» подписал контракт с Александром Осиповым

Защитник Александр Осипов продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Ранее он находился в Нижнекамске на пробном контракте.

Ранее Осипов выступал в КХЛ в «Амуре», СКА, «Ак Барсе», московском «Динамо», «Авангарде», «Спартаке». Прерванный сезон-2019/20 защитник провел в «Адмирале». На его счету 45 матчей и 10 (2+8) очков в составе дальневосточников.