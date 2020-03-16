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«Нефтехимик» отменил встречу с болельщиками из-за коронавируса

12:24
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«Нефтехимик» в своем официальном Twitter сообщил об отмене встречи с болельщиками, намеченной на 19 марта.

— Уважаемые болельщики, в связи с введением в Татарстане ограничений на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, встреча с болельщиками, ранее намеченная на 19 марта, отменяется, — написал клуб. — Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Желаем всем здоровья!

Ранее в Татарстане до 15 апреля введен особый санитарно-эпидемиологический режим, который ограничивает проведение массовых культурных и спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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