«Нефтехимик» отменил встречу с болельщиками из-за коронавируса

«Нефтехимик» в своем официальном Twitter сообщил об отмене встречи с болельщиками, намеченной на 19 марта.

— Уважаемые болельщики, в связи с введением в Татарстане ограничений на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, встреча с болельщиками, ранее намеченная на 19 марта, отменяется, — написал клуб. — Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Желаем всем здоровья!

Уважаемые болельщики!



В связи с введением в Татарстане ограничений на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, встреча с болельщиками, ранее намеченная на 19 марта, отменяется.



Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.



Желаем всем здоровья!?? pic.twitter.com/ouMZuSiRrW — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 16, 2020

Ранее в Татарстане до 15 апреля введен особый санитарно-эпидемиологический режим, который ограничивает проведение массовых культурных и спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список