«Нефтехимик» обыграл «Северсталь»

В стартовом матче Кубка Республики Башкортостан «Нефтехимик» победил «Северсталь» (4:2).

В составе победителей дубль сделал Булат Шафигуллин. После матча команды также провели серию буллитов, в которой победила «Северсталь» (2:1).

Кубок Республики Башкортостан

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Костицын — 1 (Кучерявенко, Рантакари), 24:07 — 1:0. Абдул — 1 (бол., Кара, Адамчук), 28:55 — 1:1. Бякин — 2 (Вишневский, Галузин), 34:19 — 2:1. Яковлев — 1 (бол., Вовченко, Виттасмяки), 47:57 — 2:2. Шафигуллин — 3 (Рантакари, Кучерявенко), 55:35 — 3:2. Шафигуллин — 4 (п.в.), 59:22 — 4:2.

Вратари: Иванников (23:58 — 24:07) — Подъяпольский (58:40 — 59:22).

Судьи: Беляев, Соин.

10 августа. Уфа. «Уфа-Арена».