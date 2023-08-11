«Нефтехимик» обыграл «Химик» в первом матче Кубка LADA

«Нефтехимик» одержал победу над «Химиком» из Воскресенка в стартовом матче Кубка LADA — 4:3.

Заброшенными шайбами за нижнекамцев отметились Данила Попов, Павел Анохин, Данил Шерстобитов и Александр Дергачев. За «Химик» отличились Демид Мансуров, Алексей Липанов и Егор Варюшкин.

В Кубке LADA принимают участие «Нефтехимик», «Химик», «Лада» и «Куньлунь Ред Стар».