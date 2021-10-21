Московское «Динамо» на выезде обыграло «Нефтехимик»
21:23
Московское «Динамо» победило «Нефтехимик» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Голы забивали Александр Петунин, Сергей Бойков и Владислав Ефремов.
«Динамо» набрало 28 очков и занимает третье место на Западе. У «Нефтехимика» 17 очков и восьмое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо М» (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Петунин — 3 (О`Делл, Клинкхаммер), 13:40 — 0:1. Бойков — 1, 25:50 — 0:2. Ефремов — 3 (Сергеев), 49:36 — 0:3.
Вратари: Судницин — Бочаров.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (6+9+10) — 35 (8+21+6).
Судьи: Кулаков, Щенев.
21 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 1552 зрителя.
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