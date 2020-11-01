Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— К сожалению, не удалось воплотить план на игру, — сказал Гатиятулин. — Не сработали бригады меньшинства и большинства. Тем не менее по самоотдаче претензий нет. Было видно, что где-то не хватало свежести. В перерыве отдохнем, проведем работу над ошибками и будем готовиться к следующим матчам.

Игорь Исаев получил повреждение во втором периоде и не смог продолжить игру.

Пилут не доиграл предыдущий матч, получил травму. Сейчас с ним работают врачи. Надеемся, что к следующему матчу он будет готов.

Были потери при выходе из зоны и в средней зоне. Соперник действовал плотно. Мы не так много играли в атаке. Возможно, не хватает свежести.

Много удалений? Наверное, это из-за потери концентрации и неправильных действий. Мы над этим постоянно работаем, показываем видео. Продолжим работать в этом направлении еще больше. (Михаил Скрыль)