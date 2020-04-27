«Не скажу, что мне всегда по душе вызовы в сборную». Российский вратарь рассказал, почему не любит приглашения в национальную команду

Вратарь Василий Демченко, выступавший в КХЛ за «Трактор» и магнитогорский «Металлург», нынешней весной решивший перебраться в систему «Монреаля», рассказал о сложностях в своей карьере после вызовов в сборную России.

— Удивительно, что вратарь, которого недавно приглашали в сборную, так резко сдал.

— Сборная? Мне бы не хотелось поднимать эту тему.

— Но раз уж мы заговорили.

— Не скажу, что мне всегда были по душе приглашения в сборную. Потому что в чемпионате наступала пауза, была возможность отдохнуть, перевести дух, а тебя зовут снова тренироваться. Ну один раз ты сыграешь за эту неделю, а все остальное время на льду. Возвращаешься в клуб, а тебе уже надо проводить официальный матч. У нас вообще был смешной случай, который совершенно не добавил мне желания ездить в сборную.

— Что случилось?

— Я вернулся из сборной и заболел. Так мне в клубе еще и претензии предъявили за это. Мол, надо играть, а ты на больничный уходишь. Может быть, не так жестко выговаривали, но показали недовольство. А я всю неделю тренировался, были перелеты и подцепил инфекцию. (Алексей Шевченко)