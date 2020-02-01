Нападающий «Локомотива» Матвей Мичков рассказал, как смог забить два лакросс-гола в одном матче Открытого чемпионата Москвы среди юниоров 2004 года рождения.

Jan 30, 2020: Motya Michkov two lacrosse goals per game pic.twitter.com/uW6f1cF2iI — HockeyRU20 (@HockeyRU20) January 31, 2020

— Надо уверенно делать, ничего не бояться, — отметил Мичков. Если получится, будет красиво, если не попробуешь — никогда не узнаешь, каково это так забивать. Конечно, были неудачные попытки. До этого два раза не забил в игре, на тренировках и получалось, и не получалось. Сейчас попробовал — решил и второй раз сделать. Не знаю, забивал ли кто-то два лакросс-гола в одном матче. Спокойно к этому отношусь, надо работать на тренировках, повышать свою планку, продолжать двигаться к вершине. Смогу ли забить четыре таких гола в одном матче? Посмотрим. Не обещаю, но попробую как-нибудь.По возможности и в МХЛ постараюсь забить так в следующем сезоне. Технически самое трудное — найти момент, когда вратарь не видит. Поднять шайбу — достаточно легко. (Алексей Шевченко)