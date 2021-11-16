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Главный тренер «Барыса» раскритиковал игру команды в матче против «Сочи»

22:50
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Главный тренер «Барыса» остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:5).

«Очень плохо мы сегодня сыграли в атаке, но еще хуже — в обороне. Очень много добиваний, проиграли свой пятак, проиграли перед воротами соперника, наверное, и борьбу, и в движении. Будем разбираться, будем делать выводы. Думаю, к следующей игре будет все по-другому», — цитирует тренера сайт «Барыса».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-sochi-barys-press-konferenciya-trenerov-video/

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Иван Шитик все материалы автора
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