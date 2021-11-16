Главный тренер «Барыса» раскритиковал игру команды в матче против «Сочи»

Главный тренер «Барыса» остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:5).

«Очень плохо мы сегодня сыграли в атаке, но еще хуже — в обороне. Очень много добиваний, проиграли свой пятак, проиграли перед воротами соперника, наверное, и борьбу, и в движении. Будем разбираться, будем делать выводы. Думаю, к следующей игре будет все по-другому», — цитирует тренера сайт «Барыса».