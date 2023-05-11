Наумов — о работе на Олимпиаде: «Это совсем другая история»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов сравнил опыт работы в сборной России на Олимпиаде в Пекине с игрой за сборную Латвии на Играх в качестве голкипера.

«Ну, это совсем другая история. Не только по сравнению с работой в клубе, но и с теми Олимпийскими играми, в которых я участвовал как игрок. Те Игры не идут ни в какое сравнение с тем, когда участвуешь как тренер. Уровень другой. Там была сборная Латвии, в Пекине сборная России с другим подбором хоккеистов. Плюс ты на лавке. И объем всего происходящего на Олимпиаде ощущается по-другому. Как вратарь — ты там внутри больше, на поле. А как тренер — тоже во всем этом, но смотришь как бы со стороны. И, конечно, это феноменальный опыт», — цитируют «Известия» Наумова.