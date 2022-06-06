Виталий Кравцов не принял контрактное предложение «Трактора». Он хочет вернуться в НХЛ

Нападающий Виталий Кравцов не стал принимать новое контрактное предложение от «Трактора», сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

«Виталий Кравцов не принял предложение клуба, причины отказа никак не объяснил. Хотя мы сделали предложение в полном соответствии с его требованиями. Права на него в КХЛ остаются за «Трактором. Судя по всему, Кравцов решил ехать играть за океан. Но я считаю, что ему необходимо провести полноценный сезон в «Тракторе» и потом уже отправляться в НХЛ», — заявил Савин «РБ Спорт».

В этом году «Трактор» арендовал своего воспитанника у клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». В минувшем сезоне Кравцов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей, записав в актив 13 (6+7) очков. В плей-офф хоккеист в 15 матчах забросил 7 шайб и сделал 3 передачи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал Кравцова на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году.