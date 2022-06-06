Стала известна зарплата канадского нападающего «Витязя» Одетта

Канадский нападающий Даниэль Одетт в это межсезонье подписал однолетний контракт с «Витязем». Сезон-2021/22 он провел в подмосковном клубе, но после того как «Витязь» не попал в плей-офф, перешел в шведский «Эребру».

Как стало известно «СЭ», зарплата 26-летнего Одетта в следующем сезоне составит 33 миллиона рублей в год.

На его счету 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он забросил 17 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности «-5».

Концовку сезона-2021/22 Одетт провел в шведском клубе «Эребру», сыграв 18 матчей, набрав в них 9 (2+7) очков при полезности «-2».