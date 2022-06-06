«Спартак» подписал контракт с Локтионовым на три года

«Спартак» и нападающий Андрей Локтионов заключили новый контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на три года.

Локтионов пополнил состав «Спартака» перед сезоном-2021/22, в котором набрал 19 (10+9) очков в 36 играх за красно-белых.

В КХЛ Локтионов также выступал за «Локомотив», «Металлург» и ЦСКА. Всего на счету 32-летнего форварда 418 матчей в КХЛ при 196 (76+120) набранных очках.

В составе клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» хоккеист в 2012 году стал обладателем Кубка Стэнли. Локтионов выступал за команду с 2009 по 2013 год.