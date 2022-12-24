Андрей Миронов о дубле в ворота «Трактора»: «О снайперской серии не стоит тут разгонять»

Капитан «Динамо» Андрей Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3 ОТ).

В этой встрече он стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу.

— Понимали, что первый период ужасно провели. Понятно, что все осозновали. Все взрослые ребята. В раздевалке поговорили. Все равно не на 100% все сделали. Хорошо, что выиграли и добились положительного результата.

— Второй год подряд в домашнем матче забиваешь «Трактору» в овертайме. У тебя есть особый секрет на эту команду?

— Не знаю, дай Бог, чтобы он оставался. Да и вообще о снайперской серии не стоит тут разгонять — забил и забил, главное, что вытащили и победили. Все молодцы!

— Впереди игра с ЦСКА. Останутся эмоции на дерби?

— Конечно, останутся. Это дерби. Есть время отдохнуть — сегодня была дневная игра, поэтому чуть побольше времени будет на восстановление.

— Довольна ли команда самой игрой?

— Результатом довольны, два очка забрали. А игрой, конечно, недовольны, но пусть нюансы останутся в команде. Мы завтра все разберем, а сегодня чуть-чуть ребята пусть порадуются.