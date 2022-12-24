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Сегодня, 18:26

Андрей Миронов о дубле в ворота «Трактора»: «О снайперской серии не стоит тут разгонять»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Динамо» Андрей Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3 ОТ).

В этой встрече он стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу.

— Понимали, что первый период ужасно провели. Понятно, что все осозновали. Все взрослые ребята. В раздевалке поговорили. Все равно не на 100% все сделали. Хорошо, что выиграли и добились положительного результата.

— Второй год подряд в домашнем матче забиваешь «Трактору» в овертайме. У тебя есть особый секрет на эту команду?

— Не знаю, дай Бог, чтобы он оставался. Да и вообще о снайперской серии не стоит тут разгонять — забил и забил, главное, что вытащили и победили. Все молодцы!

— Впереди игра с ЦСКА. Останутся эмоции на дерби?

— Конечно, останутся. Это дерби. Есть время отдохнуть — сегодня была дневная игра, поэтому чуть побольше времени будет на восстановление.

— Довольна ли команда самой игрой?

— Результатом довольны, два очка забрали. А игрой, конечно, недовольны, но пусть нюансы останутся в команде. Мы завтра все разберем, а сегодня чуть-чуть ребята пусть порадуются.

Андрей Миронов
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Динамо М 43 24 19 55
5 Торпедо 41 25 16 53
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
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Барыс – Автомобилист
 5 : 4 Б
24.12 14:00
Динамо М – Трактор
 4 : 3 ОТ
24.12 17:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
24.12 17:00
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
24.12 17:00
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