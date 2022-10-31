Форвард «Торпедо» Сато: «Ларионов называет меня японской ракетой»

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Нападающий нижегородского «Торпедо» Ю Сато в интервью «СЭ» рассказал о том, как его называет главный тренер Игорь Ларионов.

— Как к вам правильно обращаться? Ю?

— Ю. Родители назвали меня Ю, потому что это короткое и просто имя. В Америке «you» значит «ты». Иногда меня так путали (улыбается).

— А как в команде вас называют?

— Партнеры называют меня Ю или Юрич. А Игорь Николаевич — японской ракетой.

— Это отсылка к Павлу Буре?

— Не знаю, лучше спросить у него.