Защитник «Сочи» Морроу из-за травмы пропустит 3-4 недели
Защитник Джо Морроу из-за травмы нижней части тела пропустит ближайшие матчи «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.
Предварительные сроки восстановления — 3-4 недели.
В нынешнем сезоне Морроу провел в КХЛ 21 матч и сделал 6 голевых передач при показателе полезности «минус 5».
До «Сочи» он выступал в прошлые сезона за «Барыс» и минское «Динамо».
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Ак Барс – СКА
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