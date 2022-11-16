Защитник «Сочи» Морроу из-за травмы пропустит 3-4 недели

Защитник Джо Морроу из-за травмы нижней части тела пропустит ближайшие матчи «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Предварительные сроки восстановления — 3-4 недели.

В нынешнем сезоне Морроу провел в КХЛ 21 матч и сделал 6 голевых передач при показателе полезности «минус 5».

До «Сочи» он выступал в прошлые сезона за «Барыс» и минское «Динамо».