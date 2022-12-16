Нападающий Сушко перешел из московского «Динамо» в «Сибирь»

Нападающий московского «Динамо» Максим Сушко покинул команду, сообщается на официальном сайте команды. Хоккеист продолжит карьеру в «Сибири». В результате обмена «Динамо» получит денежную компенсацию.

Прошлый сезон 23-летний белорусский нападающий провел за команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс». В 63 матчах хоккеист набрал 17 (10+7) очков при показателе полезности «-5».

В нынешнем сезоне в КХЛ Сушко провел 27 матчей и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+6».