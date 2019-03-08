Нападающий "Спартака" Талалуев: "Эмоций нет"

Форвард "Спартака" Илья Талалуев в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением о четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина со СКА (2-4).

Сегодня, 8 марта, "Спартак" на своем льду в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина уступил СКА (1:2). После двух поражений в Санкт-Петербурге армейцы выиграли четыре раза подряд и вышли во второй раунд.

– Эмоций нет, пока не осознаю, что вылетел, – заявил Талалуев. – Хотели большего. Получилось, как получилось. Каждый мог получше сыграть. Где-то недоработали, где-то ошиблись, удалились необязательно. Сами большинство не реализовали. (Евгений Белоусов)

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