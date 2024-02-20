Нападающий «Спартака» Ковальчук пропустит матч против «Торпедо»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук пропустит домашний матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Торпедо», сообщает пресс-служба красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что игроку дали возможность отдохнуть.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет сегодня, 20 февраля. Начало — в 19.30 мск.

В декабре прошлого года хоккеист вернулся в «Спартак». В нынешнем сезоне 40-летний хоккеист провел 20 матчей, набрав в них 8 (4+4) очков.