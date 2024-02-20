Дасаев рассказал о важности Ковальчука для атмосферы «Спартака»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев рассказал о значимости российского нападающего Ильи Ковальчука для атмосферы в «Спартаке».

«Ковальчук неплохо вошел в команду. И в 40 лет он показывает хороший хоккей. Желаю ему играть еще долгие годы. Мне сложно сказать, что творится внутри, надо быть там. Но я думаю, что он, как ветеран, играет большую роль в раздевалке», — сказал Дасаев Metaratings.ru

20 февраля стало известно, что футболист пропустит матч КХЛ с «Торпедо», который пройдет сегодня. Начало — в 19.30 мск.

В декабре прошлого года хоккеист вернулся в «Спартак». В нынешнем сезоне 40-летний хоккеист провел 20 матчей, набрав в них 8 (4+4) очков.