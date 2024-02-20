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Сегодня, 18:53

«Сибирь» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Сибирь» в домашнем матче обыграла «Ладу» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» набрала 64 очка в 65 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Лада» потерпела 7-е поражение подряд и с 72 баллами после 65 игр идет на 7-й строчке «Востока».

КХЛ
ХК Лада
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 65 43 22 90
2 Металлург Мг 65 41 24 89
3 Сал. Юлаев 65 40 25 86
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 66 35 31 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 65 29 36 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 65 26 39 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 45 20 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 64 35 29 78
6 Торпедо 65 34 31 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 65 20 45 47
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Сибирь – Лада
 3 : 0
20.02 16:30
Авангард – Автомобилист
 4 : 2
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Динамо Мн – Нефтехимик
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