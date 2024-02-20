«Сибирь» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» в домашнем матче обыграла «Ладу» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» набрала 64 очка в 65 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Лада» потерпела 7-е поражение подряд и с 72 баллами после 65 игр идет на 7-й строчке «Востока».