Нападающий "Спартака" Черных: "2-2 в серии. Все начинается заново"

Форвард "Спартака" Александр Черных - о четвертом матче серии со СКА (2:3 ОТ).

- Провели хороший третий период, удалось отыграться с 0:2, - сообщил Черных. - Хотелось выиграть, но все равно серия продолжается.

- Виделись с Даугавиньшем до игры? Майка его лежала на скамейке.

- После прошлой игры виделись. Об этой акции до игры не знал, сам увидел, когда вышел.

- Почему первые два периода для вас сложно складывались?

- Все понимали важность этого матча. При положительном исходе, был бы более комфортный счет в серии 3-1, поэтому где-то осторожничали, где-то подустали. Тем более много эмоций выплеснули в прошлом матче.

- Как оцените свои шансы в серии?

- Счет 2-2, и все начинается заново.

- Что скажете по игре Гудачека?

- Он проделал большую работу. В каждой игре он здорово нам помогает. Сейчас он расстроен - сделал все, что мог. (Евгений Белоусов)