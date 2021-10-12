Нападающий СКА Михаил Воробьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал обмен из «Салавата Юлаева».

— Вас обменяли в СКА перед началом сезона. Как влились в новую команду?

— Никаких проблем не было. Некоторых ребят из команды я знал. Они помогли мне освоиться, подсказали, что и как. С остальными парнями быстро познакомился и нашел общий язык. Команда дружная, все друг другу помогают.

— Адаптация к системе СКА прошла быстро?

— По ходу тренировок и игр тренеры мне всегда подсказывают. Больших сложностей не было, но всегда есть к чему стремиться.

— Столкнулись с чем-то неожиданным в СКА?

— В СКА профессиональный подход к каждому вопросу. Ответственно относятся к работе в зале и на льду, к объяснению видеоматериала. Все работают слаженно — приятно это видеть.

— Квартиру как минимум в Санкт-Петербурге снимать дороже, чем в Уфе.

— На это не обращаю внимания. Я приехал играть в хоккей, а не сравнивать цены на квартиры. Город — не принципиальный момент для меня. Главное, чтобы все было обустроено для хоккея и тренировок.

— Вы поняли, почему именно вас решили обменять?

— Нет, я не общался с руководством. Обмен состоялся — и все. Мне позвонили из СКА, потом позвонил агент и сообщил об этом.

Напомним, что в результате сделки «Салават Юлаев» получил защитника Динара Хафизуллина, а в обратном направлении отправился форвард Михаил Воробьев.