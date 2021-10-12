Разин: «Мы мало пропустили контратак, которыми так славится «Торпедо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 Б).

«Обеим командам была нужна победа. Благодарен своим ребятам за то, что они выполнили игровое задание. Я редко когда так говорю. Мы мало пропустили контратак, которыми так славится «Торпедо». Ни в одной команде КХЛ защитникам так не позволяют убегать в контратаки, как в «Торпедо».

Слабая игра в большинстве? Лучше быть на последнем месте по большинству и меньшинству, но быть в восьмерке. Мы немного пожертвовали игрой с «Локомотивом», нагрузив ребят. Но уже в матче с «Динамо» мы выглядели лучше, не уступив в данном компоненте сопернику. И «Торпедо» в этом плане мы не уступили.

Сейчас два месяца напряженного графика, когда по четыре игры через день идет, поэтому мы и пошли на такой шаг. Теперь состояние команды нормальное», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 15 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Северсталь» с таким же количеством очков — на девятой строчке.