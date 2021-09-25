Нападающий СКА ударил судью по лицу и был удален до конца матча
19:17
Нападающий СКА Евгений Тимкин получил большой штраф в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
Во втором периоде у ворот минчан возникла небольшая стычка, в которой хоккеист питерского клуба ударил по лицу линейного арбитра Дмитрия Шишло.
Тимкин был удален на 20 минут с формулировкой «дисциплинарный штраф до конца матча».
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