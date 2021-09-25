Нападающий СКА ударил судью по лицу и был удален до конца матча

Нападающий СКА Евгений Тимкин получил большой штраф в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Во втором периоде у ворот минчан возникла небольшая стычка, в которой хоккеист питерского клуба ударил по лицу линейного арбитра Дмитрия Шишло.

Тимкин был удален на 20 минут с формулировкой «дисциплинарный штраф до конца матча».