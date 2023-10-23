Форвард Сибири Прохоркин заявил о необходимости ограничить заявку в КХЛ
Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о совершенствовании регламента КХЛ.
— До сих пор убеждены, что потолок — лучшее, что случалось с КХЛ? Некоторые хоккеисты и агенты поспорят с этим, потому что он ограничивает ваши доходы.
— На мой взгляд, потолок — хорошая вещь, чтобы разгрузить другие команды. Но она не доведена до ума.
Во-первых, нужно делать ограничение на количество игроков в заявке. Чтобы у тебя не могло сидеть 40 человек на одностороннем контракте. 25 или, в крайнем случае, 27 человек — это все, что должно ездить с командой. Все остальные должны сидеть на двухсторонних контрактах и играть либо в ВХЛ, либо в МХЛ.
Если сделать так, то уровень сразу же усреднится. Иначе получается, что у одних 40-50 человек в команде и они могут делать ротацию, а у других — 23 землекопа, которых даже некем заменить в случае травм. И тогда команды могут выигрывать не за счет свежести, а за счет мастерства.
Во-вторых, думаю, потолок зарплат должен потихонечку, но расти. Не говорю, что он должен каждый год вырастать на 100 миллионов. Как лига должна расти, так и потолок. Если лига хочет развиваться, то и потолок должен тянуться за ней.
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