Нападающий Шевченко подписал контракт с «Адмиралом» на один сезон

Нападающий Александр Шевченко продолжит играть за «Адмирал».

По данным пресс-службы, клуб и хоккеист достигли соглашения о продлении контракта на один сезон.

В нынешнем сезоне Шевченко сыграл за «моряков» 66 матчей и заработал 14 очков (7+7).

Сезон-2023/24 станет третьим для игрока в джерси «Адмирала».