Каменский: «Федоров поопытнее Ротенберга, но выполнение игрового задания зависит от хоккеистов»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский оценил шансы СКА и ЦСКА на выход в финал Кубка Гагарина.

«Не сказал бы, что после вчерашнего матча ЦСКА является главным фаворитом на выход в финал Кубка Гагарина. Матчи выигрывает то одна команда, то вторая, причем побеждают друг друга в гостях. У «армейцев» нет преимущества над петербуржцами из-за того, что следующий матч пройдет в Москве. Сейчас в плей-офф нет преимущества у команд, которые играют дома. Идет спортивная война, поэтому неважно, где ты играешь, а важно, как ты играешь.

Да, Федоров поопытнее Ротенберга в плане тренерства. Но выполнение игрового задания зависит от хоккеистов. Поэтому, как игроки себя проявят, такой результат и будет. Плюс у Романа есть опытные помощники, которые не раз побеждали в разных турнирах. В этом противостоянии у всех одинаковые условия, команды одинаковые, поэтому цена ошибки будет велика», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Шестой матч финальной серии Западной конференции состоится 12 апреля. ЦСКА примет СКА на домашнем льду в 19:00 по московскому времени. Московская команда после пяти матчей ведет со счетом 3-2.