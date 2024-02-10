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Сегодня, 10:08

Нападающий «Северстали» Лишка: «Летом много играю в теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, как в межсезонье отдыхает от хоккея.

«Кроме хоккея, я очень люблю играть в теннис. Этот вид спорта можно назвать моим хобби. Летом много играю. Из теннисистов мне нравится Новак Джокович», — приводит слова Лишки Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист сыграл 60 матчей за «Северсталь», набрав в них 30 (11+19) очков.

В Западной конференции «рыси» идут на шестой строчке с 70-ю баллами.

Источник: Legalbet
ХК Северсталь
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4 Ак Барс 60 36 24 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Нефтехимик 61 25 36 62
9 Амур 61 25 36 62
10 Сибирь 62 25 37 60
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 60 19 41 46
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1 СКА 61 41 20 85
2 Локомотив 61 40 21 84
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 61 36 25 80
5 Торпедо 61 34 27 73
6 Северсталь 60 31 29 70
7 ЦСКА 61 30 31 66
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9 Куньлунь РС 61 21 40 48
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