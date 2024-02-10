Нападающий «Северстали» Лишка: «Летом много играю в теннис»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, как в межсезонье отдыхает от хоккея.

«Кроме хоккея, я очень люблю играть в теннис. Этот вид спорта можно назвать моим хобби. Летом много играю. Из теннисистов мне нравится Новак Джокович», — приводит слова Лишки Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист сыграл 60 матчей за «Северсталь», набрав в них 30 (11+19) очков.

В Западной конференции «рыси» идут на шестой строчке с 70-ю баллами.