Нападающий «Северстали» Лишка: «Летом много играю в теннис»
Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, как в межсезонье отдыхает от хоккея.
«Кроме хоккея, я очень люблю играть в теннис. Этот вид спорта можно назвать моим хобби. Летом много играю. Из теннисистов мне нравится Новак Джокович», — приводит слова Лишки Legalbet.
В текущем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист сыграл 60 матчей за «Северсталь», набрав в них 30 (11+19) очков.
В Западной конференции «рыси» идут на шестой строчке с 70-ю баллами.
Источник: Legalbet
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|7
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|61
|30
|31
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|28
|33
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|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
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|Витязь
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Барыс – Спартак
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Сал. Юлаев – Ак Барс
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Северсталь – Локомотив
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