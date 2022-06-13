Нападающий Руденков может перейти в «Амур»

Как стало известно «СЭ», нападающий Игорь Руденков может перейти в «Амур».

Минувший сезон форвард заканчивал в «Магнитке».

В сезоне-2021/22 на счету 27-летнего Руденкова суммарно 24 матча регулярного чемпионата КХЛ и 5 (2+3) очков при показателе полезности «+1».

Ранее в КХЛ он выступал за «Торпедо», «Сочи» и тот же «Амур».