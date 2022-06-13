Самый результативный защитник «Сибири» продлил контракт с клубом

Защитник Тревор Мерфи продолжит выступать за «Сибирь». Канадец подписал новый контракт на один сезон, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников новосибирского клуба, несмотря на то что из-за травмы выбыл еще декабре.

В 26 матчах Мерфи набрал 19 очков (6+13).