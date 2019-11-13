Нападающий Разгалс покинул рижское «Динамо»

Нападающий Френкс Разгалс покинул рижское «Динамо». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт рижан.

23-летний игрок продолжит карьеру в Чехии. В нынешнем сезоне Разгалс провел 5 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал очков.

P?c abpus?jas vieno?an?s p?rtrauktas l?gumattiec?bas ar uzbruc?ju Frenku Razgalu. Uzbruc?js izv?l?jies savu karjeru turpin?t ?ehij?. pic.twitter.com/ErGk3j0yYP — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) November 13, 2019

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