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Нападающий Разгалс покинул рижское «Динамо»

13:22
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Нападающий Френкс Разгалс покинул рижское «Динамо». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт рижан.

23-летний игрок продолжит карьеру в Чехии. В нынешнем сезоне Разгалс провел 5 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и не набрал очков.

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