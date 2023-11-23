Нападающий московского «Динамо» Уил заявил, что команда заслужила победу над «Торпедо»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в интервью «СЭ» рассказал об игре с «Торпедо» (3:2), особенной подготовке к играм и атмосфере на матче.

— Отличная игра. Мы хорошо играли в Нижнем в прошлом матче, но не реализовали свои моменты, — начал Уил. — Сегодня мы играли в том же ключе, но просто реализовали моменты и выиграли. Это хоккей, так происходит. Если ты выкладываешься каждый матч, результат рано или поздно придет.

— Победа сегодня казалась логичным продолжением той игры, которую вы показали в Нижнем.

— Да, именно так. Мы создавали в последних играх, много моментов и по сути заслужили ее сегодня. Очень важно было сегодня выиграть.

— У вас уже четыре матча подряд с набранными очками!

— К каждой игре готовлюсь одинаково и не меняю ничего. Да, забили сегодня несколько голов нашей тройкой, главное, что помогли команде.

— Говорят, что у вас есть много суеверий и ритуалов при подготовке к игре.

— Не сказал бы, что это суеверия или ритуалы (смеется). Просто готовлюсь духовно и физически к каждой игре, стараюсь почувствовать себя настолько спокойно и уверенно, насколько возможно. Наверное, лучше назвать это тренировками, упражнениями. Уже долгое время я одинаково готовлюсь к каждой игре, мне это помогает.

— Сегодня был почти полный стадион. Как вам атмосфера на матче?

— Потрясающая, и их болельщики, и наши болельщики, которые поддерживали очень классно сегодня. Особенно в последние минуты было сумасшествие, мы даже друг друга не слышали, настолько было громко. Это гонит команду вперед, одно наслаждение играть при такой атмосфере.