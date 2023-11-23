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Сегодня, 22:51

Нападающий московского «Динамо» Уил заявил, что команда заслужила победу над «Торпедо»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в интервью «СЭ» рассказал об игре с «Торпедо» (3:2), особенной подготовке к играм и атмосфере на матче.

— Отличная игра. Мы хорошо играли в Нижнем в прошлом матче, но не реализовали свои моменты, — начал Уил. — Сегодня мы играли в том же ключе, но просто реализовали моменты и выиграли. Это хоккей, так происходит. Если ты выкладываешься каждый матч, результат рано или поздно придет.

— Победа сегодня казалась логичным продолжением той игры, которую вы показали в Нижнем.

— Да, именно так. Мы создавали в последних играх, много моментов и по сути заслужили ее сегодня. Очень важно было сегодня выиграть.

— У вас уже четыре матча подряд с набранными очками!

— К каждой игре готовлюсь одинаково и не меняю ничего. Да, забили сегодня несколько голов нашей тройкой, главное, что помогли команде.

— Говорят, что у вас есть много суеверий и ритуалов при подготовке к игре.

— Не сказал бы, что это суеверия или ритуалы (смеется). Просто готовлюсь духовно и физически к каждой игре, стараюсь почувствовать себя настолько спокойно и уверенно, насколько возможно. Наверное, лучше назвать это тренировками, упражнениями. Уже долгое время я одинаково готовлюсь к каждой игре, мне это помогает.

— Сегодня был почти полный стадион. Как вам атмосфера на матче?

— Потрясающая, и их болельщики, и наши болельщики, которые поддерживали очень классно сегодня. Особенно в последние минуты было сумасшествие, мы даже друг друга не слышали, настолько было громко. Это гонит команду вперед, одно наслаждение играть при такой атмосфере.

ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 35 23 12 50
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 35 19 16 45
4 Сал. Юлаев 34 20 14 41
5 Ак Барс 34 19 15 40
6 Трактор 34 18 16 40
7 Автомобилист 35 18 17 40
8 Сибирь 34 15 19 35
9 Нефтехимик 34 14 20 34
10 Амур 33 13 20 32
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 31 8 23 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 35 23 12 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 34 20 14 42
5 СКА 33 20 13 40
6 ЦСКА 33 18 15 38
7 Динамо Мн 32 15 17 34
8 Северсталь 33 14 19 33
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Барыс – Нефтехимик
 4 : 3 ОТ
23.11 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 3 : 1
23.11 17:00
Металлург Мг – Трактор
 6 : 3
23.11 19:00
Локомотив – Лада
 2 : 1 ОТ
23.11 19:30
СКА – Спартак
 3 : 2
23.11 19:30
Динамо М – Торпедо
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Куньлунь РС – Ак Барс
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