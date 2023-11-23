Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:05

Кручинин — о матчах против московского «Динамо»: «Накал отличный. Хорошо, что у нас шесть игр в сезоне с ними»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин в интервью «СЭ» подвел итоги матча с московским «Динамо» (2:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Хорошая игра, наверное, понравилась зрителям. Много моментов было, инициатива переходила постоянно, — сказал Кручинин «СЭ». — Начало матча осталось за «Динамо», потом мы больше владели инициативой. Не смогли хорошие моменты реализовать и, к сожалению, проиграли.

— Можно ли сказать, что сегодня удача была не на стороне «Торпедо», если сравнивать с прошлым матчем против «Динамо»?

— Я бы так не сказал. В прошлой игре было четыре выхода в ноль, и мы ни одного не забили. В прошлой игре вторую половину матча «Динамо» больше доминировало, а сегодня получилось наоборот. Много играли в атаке, доминировало, но не смогли забить свои голы.

— Чувствуется, что матчи против «Динамо» уже стало принципиальным противостоянием?

— Думаю, что да. Не просто так они помнят прошлогодний плей-офф, у нас там было шесть матчей. В этом году первые матчи мы сыграли — 7:1 и 3:1 выиграли. Это подогревает интерес.
Плюс здесь хороший стадион, много наших болельщиков приезжает, за что им большое спасибо. Это вклад зрителей в том числе. На стадионе шумно. Накал отличный. Матчи очень интересные, хорошо, что у нас шесть игр в сезоне с ними.

— Ваша тройка с Гончаруком и Коваленко наконец-то играет в оригинальном составе. Болельщики очень скучали по воссоединению. Как ваши ощущения на этот счет?

— Мы тоже очень скучали, но получалось так, что кто-то постоянно травму получал, не могли сыграть вместе. Игорь Николаевич потом выдерживал паузу, не ставил нас вместе. Наконец-то, поставили, конечно, мы хорошо друг друга понимаем. Так легче всегда играть, когда ты понимаешь партнеров. Мы сейчас, так сказать, наслаждаемся опять хоккеем и стараемся быть лидерами в команде.

— Скоро будет пауза в чемпионате, какое у «Торпедо» расписание на это время?

— Есть понимание, сколько будет выходных, потом будет сбор в Нижнем Новгороде четырехдневный. Там главное восстановиться, залечить болячки и готовиться на оставшуюся часть сезона, финишную прямую.

0
Читайте также
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
Теннисист Федерер расплакался во время прослушивания арии в Цюрихе
В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Трамп заявил о скатывании США в ад из-за проводимой Байденом политики
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Нападающий московского «Динамо» Уил заявил, что команда заслужила победу над «Торпедо»

Ротенберг отметил Семака и «Зенит» после победы над «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 35 23 12 50
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 35 19 16 45
4 Сал. Юлаев 34 20 14 41
5 Ак Барс 34 19 15 40
6 Трактор 34 18 16 40
7 Автомобилист 35 18 17 40
8 Сибирь 34 15 19 35
9 Нефтехимик 34 14 20 34
10 Амур 33 13 20 32
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 31 8 23 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 35 23 12 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 34 20 14 42
5 СКА 33 20 13 40
6 ЦСКА 33 18 15 38
7 Динамо Мн 32 15 17 34
8 Северсталь 33 14 19 33
9 Куньлунь РС 37 12 25 29
10 Сочи 34 13 21 28
11 Витязь 34 12 22 28
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 16:30
Барыс – Нефтехимик
 4 : 3 ОТ
23.11 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 3 : 1
23.11 17:00
Металлург Мг – Трактор
 6 : 3
23.11 19:00
Локомотив – Лада
 2 : 1 ОТ
23.11 19:30
СКА – Спартак
 3 : 2
23.11 19:30
Динамо М – Торпедо
 3 : 2
23.11 19:30
Куньлунь РС – Ак Барс
 1 : 0
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости