Мартемьянов — о выходе «Амура» в плей-офф: «На первом этапе добились того, чего хотели»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» прокомментировал выход команды в плей-офф.
— Вы очень уверенно высказывались о шансах «Амура» на плей-офф, когда еще ничего не было ясно. На чем основывалась уверенность?
— Во-первых, я как главный тренер обязан мотивировать команду, ставить перед ней цель. Без цели вообще не стоит играть. И это был один из мотивационных моментов, чтобы команда готовилась, чтобы игроки верили в себя, верили в то, что мы делаем. И делали это правильно, ведь мы вышли в плей-офф. Это мотивационный момент. Во многих матчах я просто видел, что какие-то нюансы нам не дают набирать очки. Были как объективные, так и субъективные причины. Не стану вдаваться в подробности. Игра выстраивалась весь сезон. Естественно, как и во всех командах, и травмы были, и болезни, и все-все-все. Но мы, к счастью, вышли из этой тяжелой ситуации. На первом этапе добились того, чего хотели, — вышли в плей-офф.
— Подъем «Амура» начался с фееричной домашней победы над «Магниткой», согласны?
— Согласен, так и есть. Парни больше раскрепостились в атаке. «Металлург» — один из лидеров нашего хоккея. Эта победа дала команде серьезный импульс — поверить в себя. И серия поражений продолжалась семь или восемь матчей, уже не вспомню сколько.
— Другой важный шаг — продление контракта с вами. Как оно сказалось на команде, тренерском штабе и вашей работе?
— Отвечу так. Любой нормальный человек ждет контракта. Либо здесь, либо не здесь, либо там, где ты работаешь, либо тебя куда-то приглашают. У меня тоже было подвешенное состояние. Я думаю, сказалось положительно. Парни начали понимать, что в «Амуре» работают не просто приходящие и уходящие люди, а все хотят что-то сделать. В течение пяти лет тренерский штаб менялся каждый год. Шести даже, по-моему. После моего ухода каждый год — новый тренерский штаб. Не было стабильности, основательности, преемственности. Сейчас уже потихоньку идут переговоры с парнями. Мы хотим оставить костяк команды и добавить точечно игроков. Это тоже сыграло свою роль. Может быть, не основную, но то, что я остаюсь здесь, — один из факторов. У нас особенные взаимоотношения в команде. Я игрокам и старший брат, и папа, когда надо. Парням, думаю, комфортно работать. Мне с ними комфортно работать. Я с удовольствием иду на работу, парней вижу с улыбками. На любую тему можно спокойно поговорить с любым игроком. Хоть молодой, хоть опытный — без разницы.
Первый матч серии между «Металлургом» и «Амуром» пройдет в Магнитогорске сегодня, 1 марта, и начнется в 17:00 мск.
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Металлург Мг - Амур
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|0 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
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Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Сал. Юлаев - Трактор
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|1.03
|16:30
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Авангард – Лада
|- : -
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Металлург Мг – Амур
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СКА – Торпедо
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