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Сегодня, 11:00

Мартемьянов — о выходе «Амура» в плей-офф: «На первом этапе добились того, чего хотели»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» прокомментировал выход команды в плей-офф.

— Вы очень уверенно высказывались о шансах «Амура» на плей-офф, когда еще ничего не было ясно. На чем основывалась уверенность?

— Во-первых, я как главный тренер обязан мотивировать команду, ставить перед ней цель. Без цели вообще не стоит играть. И это был один из мотивационных моментов, чтобы команда готовилась, чтобы игроки верили в себя, верили в то, что мы делаем. И делали это правильно, ведь мы вышли в плей-офф. Это мотивационный момент. Во многих матчах я просто видел, что какие-то нюансы нам не дают набирать очки. Были как объективные, так и субъективные причины. Не стану вдаваться в подробности. Игра выстраивалась весь сезон. Естественно, как и во всех командах, и травмы были, и болезни, и все-все-все. Но мы, к счастью, вышли из этой тяжелой ситуации. На первом этапе добились того, чего хотели, — вышли в плей-офф.

— Подъем «Амура» начался с фееричной домашней победы над «Магниткой», согласны?

— Согласен, так и есть. Парни больше раскрепостились в атаке. «Металлург» — один из лидеров нашего хоккея. Эта победа дала команде серьезный импульс — поверить в себя. И серия поражений продолжалась семь или восемь матчей, уже не вспомню сколько.

— Другой важный шаг — продление контракта с вами. Как оно сказалось на команде, тренерском штабе и вашей работе?

— Отвечу так. Любой нормальный человек ждет контракта. Либо здесь, либо не здесь, либо там, где ты работаешь, либо тебя куда-то приглашают. У меня тоже было подвешенное состояние. Я думаю, сказалось положительно. Парни начали понимать, что в «Амуре» работают не просто приходящие и уходящие люди, а все хотят что-то сделать. В течение пяти лет тренерский штаб менялся каждый год. Шести даже, по-моему. После моего ухода каждый год — новый тренерский штаб. Не было стабильности, основательности, преемственности. Сейчас уже потихоньку идут переговоры с парнями. Мы хотим оставить костяк команды и добавить точечно игроков. Это тоже сыграло свою роль. Может быть, не основную, но то, что я остаюсь здесь, — один из факторов. У нас особенные взаимоотношения в команде. Я игрокам и старший брат, и папа, когда надо. Парням, думаю, комфортно работать. Мне с ними комфортно работать. Я с удовольствием иду на работу, парней вижу с улыбками. На любую тему можно спокойно поговорить с любым игроком. Хоть молодой, хоть опытный — без разницы.

Первый матч серии между «Металлургом» и «Амуром» пройдет в Магнитогорске сегодня, 1 марта, и начнется в 17:00 мск.

Андрей Мартемьянов. «Отставку принял бы стойко. Но я не крыса, чтобы бежать с корабля». Мартемьянов — о подъеме «Амура»

КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Мартемьянов
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 1
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1.03 16:30
Авангард – Лада
 - : -
1.03 17:00
Металлург Мг – Амур
 - : -
1.03 19:30
СКА – Торпедо
 - : -
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