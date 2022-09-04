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4 сентября, 19:05

Шалунов: «Можно пошутить: если Бочаров всухую играет, значит, мы выигрываем»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:0).

«Дома всегда приятно играть. Люблю Челябинск, я здесь вырос. Ощущения неописуемые. На трибунах поддерживали родители и родственники.

Важный матч? Любой матч важный. Если не хочешь выигрывать, то можно вообще не выходить.

Игорь Никитин верно сказал, что у нас хорошо сыграли сегодня все линии, большинство и меньшинство. Благодаря совокупности этих факторов мы и выиграли матч.

Мой гол? Ничего особенного, бросил — забил. Андрюха Сергеев хороший пас отдал.

Бочаров? Ванька — красавец, отыграл на ноль. Можно пошутить: если Ваня всухую играет, значит, мы выигрываем», — приводит слова форварда сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/04/501740.html
Максим Шалунов
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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