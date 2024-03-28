Форвард «Локомотива» Березкин — о седьмой игре серии: «Нужно показать, что мы выросли за год, и забрать его»
Нападающий «Локомотива» Максим Березкин прокомментировал поражение своей команды в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3).
— Вам не показалось, что команда психологически просела?
— Нет, я считаю, что мы здорово играли, просто во втором периоде нужно играть лучше.
— «Локомотив» создавал достаточно много моментов, почему не удалось переломить ход игры?
— Второй период много решает, первые две игры мы здорово их накрывали, у них не оставалось сил даже забрать у нас шайбу, за счет этого выигрывали.
— Как оцениваете свой прогресс в плей-офф?
— Меня не волнует моя игра — главное, чтобы команда выиграла.
— Седьмой матч требует от вас определенной ответственности, согласны?
— Седьмой матч всегда самый интересный, нужно показать, что мы выросли за год, и забрать его.
В нынешнем сезоне Березкин принял участие в 73 матчах «Локомотива», забросил 11 шайб и отдал 28 результативных передач.
«Авангард» сравнял счет в серии с ярославским клубом — 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 марта в Омске. Начало — в 13.30 мск.
(Анна Бирюкова)
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|68
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|69
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|Куньлунь РС
|68
|25
|43
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|45
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|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|3 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|30.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|30.03
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -