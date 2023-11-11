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Сегодня, 17:10

«Лада» в серии буллитов обыграла «Спартак»

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«Лада» на домашнем льду победила «Спартак» в серии буллитов в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Основное время и овертайм завершились вничью — 3:3. У хозяев отличились Сергей Шумаков, Иван Романов и Остап Сафин, у гостей забили Александр Беляев, Александр Пашин и Иван Морозов.

Победный буллит на счету игрока тольяттинцев Дмитрия Кугрышева.

«Лада» и «Спартак» лидируют в своих конференциях. Тольяттинцы на «Востоке» набрали 40 очков в 31 матче, у спартаковцев на «Западе» 43 очка после 30 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Беляев — 3 (Галимов), 10:47 — 0:1. Пашин — 5, 26:23 — 0:2. Шумаков — 7 (бол., Романов, Фисенко), 34:09 — 1:2. Романов — 6 (бол., М. Березин, Солянников), 37:06 — 2:2. Морозов — 8 (Вишневский, Голдобин), 47:40 — 2:3. Сафин — 9, 53:45 — 3:3.

Победный буллит: Кугрышев.

Вратари: Подъяпольский — Рибар.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 23 (4+11+7+1) — 33 (8+11+11+3).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

11 ноября. Тольятти. Лада Арена.

ХК Лада
ХК Спартак (Москва)
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