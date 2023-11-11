«Лада» в серии буллитов обыграла «Спартак»
«Лада» на домашнем льду победила «Спартак» в серии буллитов в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Основное время и овертайм завершились вничью — 3:3. У хозяев отличились Сергей Шумаков, Иван Романов и Остап Сафин, у гостей забили Александр Беляев, Александр Пашин и Иван Морозов.
Победный буллит на счету игрока тольяттинцев Дмитрия Кугрышева.
«Лада» и «Спартак» лидируют в своих конференциях. Тольяттинцы на «Востоке» набрали 40 очков в 31 матче, у спартаковцев на «Западе» 43 очка после 30 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Беляев — 3 (Галимов), 10:47 — 0:1. Пашин — 5, 26:23 — 0:2. Шумаков — 7 (бол., Романов, Фисенко), 34:09 — 1:2. Романов — 6 (бол., М. Березин, Солянников), 37:06 — 2:2. Морозов — 8 (Вишневский, Голдобин), 47:40 — 2:3. Сафин — 9, 53:45 — 3:3.
Победный буллит: Кугрышев.
Вратари: Подъяпольский — Рибар.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 23 (4+11+7+1) — 33 (8+11+11+3).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
11 ноября. Тольятти. Лада Арена.
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|27
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|14
|30
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|СКА
|27
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|13
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|9
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|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|33
|10
|23
|25
|11
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|29
|8
|21
|20
|11.11
|14:30
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Лада – Спартак
|- : -
|11.11
|15:00
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Металлург Мг – Ак Барс
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СКА – Нефтехимик
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