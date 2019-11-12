Нападающий «Куньлуня» Верек поддержал Черри
Нападающий «Куньлуня» Этан Верек поддержал канадского ведущего Дона Черри. 11 ноября известный ведущий был уволен с канадского телевидения из-за слов о мигрантах и красном маке — символе памяти о погибших в военных действиях.
— Так грустно и неправильно видеть, что он ушел, — написал Верек в Twitter. — У него была правильная идея, но он использовал не лучшие слова, чтобы передать свои чувства. Я никоим образом не считаю его расистом или ненавистным человеком. Он гордая канадская хоккейная легенда.
Скандал в Канаде. Легендарного эксперта выгнали с телевидения из-за ксенофобии //
Увольнение Черри — лицемерие. Рабинер — о безумии современного общества
It's so sad and wrong to see Grapes gone. He had the right idea but didn't use the best words to convey his feelings. In no way do I think he is racist or a hateful person. Just a proud Canadian and hockey legend— Ethan Werek (@Ewerek91) November 12, 2019