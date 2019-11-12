Нападающий «Куньлуня» Верек поддержал Черри

Нападающий «Куньлуня» Этан Верек поддержал канадского ведущего Дона Черри. 11 ноября известный ведущий был уволен с канадского телевидения из-за слов о мигрантах и красном маке — символе памяти о погибших в военных действиях.

— Так грустно и неправильно видеть, что он ушел, — написал Верек в Twitter. — У него была правильная идея, но он использовал не лучшие слова, чтобы передать свои чувства. Я никоим образом не считаю его расистом или ненавистным человеком. Он гордая канадская хоккейная легенда.

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