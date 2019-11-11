Источник: Дон Черри уволен со Sportsnet

Известный хоккейный аналитик и телеведущий Дон Черри уволен с канала Sportsnet. 85-летний шоумен лишился своей работы за высказывания, которые посчитали проявлением расизма, сообщает журналист Toronto Sun Джо Уормингтон в Twitter.

В своей популярной программе «Coach's Corner» Черри пожаловался, что новые иммигранты накануне Дня поминовения не носят красные маки и не чтят канадские традиции.

— Слушайте, народ, вам, тем, кто приезжает сюда, нравится здесь все, вам нравится наш образ жизни, вам нравится наш мед и молоко, ну так можете вы раскошелиться на пару долларов на мак или что-то в этом роде, — сказал Черри во время трансляции 9 ноября.

Эти ребята заплатили за ваш образ жизни, который вам нравится в Канаде, эти ребята заплатили самую большую цену.

Соведущий Дона Черри, Рон Маклин, никак не отреагировал на тираду Черри, а позже принес извинения в прямом эфире.

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