Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом» (2:1) выразил свое мнение о стилистических особенностях команды из Владивостока и нижегородского «Торпедо».

Ранее перед стартом плей-офф нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров выразил мнение, что «Торпедо» не сможет успешно действовать в плей-офф со своим атакующим стилем. Сейчас команда Игоря Ларионова уступает в серии СКА 0-2, также как и «Адмирал».

— Последнее время смотрю все говорят про автобус. Кто ставит какой автобус. Но ребятам из «Адмирала» уважение. Руку пожму каждому и никому плохого слова не скажу. Ребята своей самоотверженностью, своей работой, целеустремленностью и выполнением тренерских задач прошли сильную команду — Уфу. Они сильны тем, что все вместе пашут и работают. Эта работа всей команды для нас сложна. Когда мы все вместе играем, мы их проходим. Когда начинаем возить сложнее становится. Победить их можем только действуя коллективом. Стараемся разговаривать, обсуждать. Как они играют. Сильный вратарь, оборона.

Что им еще остается? Хорошая команда, но сильны только в этих качествах — работе и целеустремленности. У каждого свой хоккей. Если кто-то яркий, показывает такой хоккей, все хватаются за свой стиль игры. У кого-то такая тактика, что играют от обороны. «Адмирал» тот же вылезает за счет этого. Он не может резко начать играть в открытый хоккей. У Нижнего Новгорода допустим получается. Но мы сможем оценить это все только когда кто-то поднимет Кубок. Вот кто его поднимет так и увидим, кто как играл и кто каким хоккеем выиграл, — сказал Лукоянов.

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.