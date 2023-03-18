Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока (2:1) рассказал о словесном конфликте между игроком казанцев Кириллом Семеновым и главным тренером гостей Леонидом Тамбиевым.

«Да Тамбиев просто Семенова звал в «Адмирал». Если серьезно, то я не знаю, что там случилось. Вроде как куртку его попросил. Неинтересно, это все брехня. Надо по игре спрашивать. Вообще мы две игры выиграли, пускай, что хотят теперь говорят. Бабушкам на скамейке пусть рассказывают, они поверят. А здесь то что? Все на площадке», — сказал Лукоянов.

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.