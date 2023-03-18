Лукоянов — о конфликте Семенова с Тамбиевым: «Звал Кирилла к себе или попросил его куртку»
Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока (2:1) рассказал о словесном конфликте между игроком казанцев Кириллом Семеновым и главным тренером гостей Леонидом Тамбиевым.
«Да Тамбиев просто Семенова звал в «Адмирал». Если серьезно, то я не знаю, что там случилось. Вроде как куртку его попросил. Неинтересно, это все брехня. Надо по игре спрашивать. Вообще мы две игры выиграли, пускай, что хотят теперь говорят. Бабушкам на скамейке пусть рассказывают, они поверят. А здесь то что? Все на площадке», — сказал Лукоянов.
В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|18.03
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|5 : 4