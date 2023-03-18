Лукоянов — о словах Тамбиева про «артистов»: «Вот прилетает клюшкой. Не схватишься — не дадут штраф. Что мне делать?»
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы своей команды во втором матче полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина с «Адмиралом» из Владивостока (2:1) прокомментировал слова тренера Леонида Тамбиева, который сказал, что игроки казанского клуба «артисты» и призвал судей обращать внимание на действие обеих команд.
«Может быть, в чем-то он даже и прав. Я мимолетно прочитал его слова, что здесь люди приходят на нас посмотреть. У нас где-то свои роли спортивные. Но все сейчас во что превратилось... Вот тебе по зубам или по лицу прилетит клюшкой, а ты не схватишься, то ему и не дадут две минуты. Вот просто нет удаления и все. А если схватился, то дадут. И вот какой у меня, как у игрока, выбор? Все работают на команду. Пускай что ли тоже что-нибудь делают тогда, если хотят. Что тут комментировать еще? Мы две игры выиграли, пусть, что хотят теперь говорят. Бабушкам на скамейке пусть рассказывают, они поверят. А здесь то что, все на площадке», — сказал Лукоянов.
В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|18.03
|17:00
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Ак Барс – Адмирал
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|5 : 4