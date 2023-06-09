Нападающий Гуськов в результате обмена перешел в «Салават Юлаев»

Нападающий Матвей Гуськов перешел в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба клуба.

Уфимский клуб и ЦСКА совершили обмен. Гуськов пополнил состав команды из Уфы, а московский клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провел 46 матчей в КХЛ, в которых набрал 9 (3+6) очков. В 2019 году он был задрафтован «Миннесотой» под общим 149-м номером.