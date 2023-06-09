В «Металлурге» заявили, что состав клуба практически сформирован

Спортивные директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что состав клуба практически сформирован.

«В этом году, наверное, новичков из Казахстана не будет больше. У нас состав практически сформирован», — цитирует Гомоляко Legalbet.kz.

После ЧМ-2023 в клуб перешли форварда сборной Казахстана Никита Михайлис («Барыс») и Максим Мухаметов («Номад»).

В Кубке Гагарина-2023 «Магнитка» вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв «Авангарду» в серии со счетом 0-4.