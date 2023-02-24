Михаил Григоренко: «Удача повернулась к нам лицом»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о своих впечатлениях от победы над московским «Динамо» (5:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Удачные голы забили при счете 1:3. Удача повернулась к нам лицом. Хорошо, что выиграли в овертайме. Драка Каменева? Думаю, что она помогла ему. Видите, он же после нее сразу два гола забил. Конечно, она придала эмоций. Но драться в каждом матче не надо.

«Северсталь» — быстрая, хорошая и молодая команда, которая здорово играет на своей площадке. Как раз с ней сыграем перед плей-офф. Нужно хорошо готовиться, потому что легкой серии не будет. Команды выравниваются, больше претендентов на победу. Ровный чемпионат, больше интересных игр. Все понимают, над чем надо работать. Есть время на то, чтобы отточить некоторые моменты к плей-офф», — приводит слова Григоренко «РБ Спорт».

После матча с «Динамо» красно-синие гарантировали себе второе место в турнирной таблице Западной конференции.