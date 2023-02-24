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Сегодня, 23:30

Рейдеборн о победе над «Динамо»: «Веселая игра»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в овертайме со счетом 5:4 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Веселая игра. Встречались две серьезных и быстрых команды, которые знают, как забивать. Хорошо, что мы вернулись в третьем периоде, забив три хороших гола, и нашли путь к двум очкам. Отличная командная победа.

Впечатления от «регулярки»? Хорошо, что мы стали вторыми. Давно было понятно, что СКА финиширует первым. Последние пять игр были лучшими для нас. «Северсталь» — классная и быстрая команда. Тяжело будет выиграть у нее четыре матча, но мы к этому готовы», — приводит слова Рейдеборна «РБ Спорт».

После матча с «Динамо» красно-синие гарантировали себе второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adam-rejdeborn-poslednie-pyat-igr-by-li-luchshimi-dlya-tsska/
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