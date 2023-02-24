Айрленд о разгроме от «Нефтехимика»: «В некоторым смысле нам даже стыдно»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд коротко подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:7).

«Результат сегодняшнего матча сильно огорчает. В некоторым смысле нам даже стыдно, но если анализировать, то в некоторых моментах мы играли достаточно конкурентно. Особенно первые два периода. Мы создавали моменты, у нас были шансы забить. Нужно отдать должное сопернику. Они не отдавали инициативу. С их стороны была проделана хорошая работа», — цитирует тренера сайт КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции (72 очка), «Куньлунь» остался на 10-й строчке на Западе (49 баллов).

Команда из Нижнекамска обеспечила себе попадание в плей-офф.