Айрленд о разгроме от «Нефтехимика»: «В некоторым смысле нам даже стыдно»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд коротко подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:7).
«Результат сегодняшнего матча сильно огорчает. В некоторым смысле нам даже стыдно, но если анализировать, то в некоторых моментах мы играли достаточно конкурентно. Особенно первые два периода. Мы создавали моменты, у нас были шансы забить. Нужно отдать должное сопернику. Они не отдавали инициативу. С их стороны была проделана хорошая работа», — цитирует тренера сайт КХЛ.
После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции (72 очка), «Куньлунь» остался на 10-й строчке на Западе (49 баллов).
Команда из Нижнекамска обеспечила себе попадание в плей-офф.
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|35
|32
|82
|6
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|67
|36
|31
|81
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
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|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
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|11
|Барыс
|68
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