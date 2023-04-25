Нападающий Белевич продлил контракт с «Торпедо»

«Торпедо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с нападающим Андреем Белевичем.

Срок соглашения 25-летнего белорусского форварда с клубом рассчитан на три года.

«Желаем Андрею успехов в предстоящих сезонах!» — говорится в сообщении «Торпедо».

Белевич выступает за нижегородский клуб с 2019 года. За это время форвард набрал 58 (24+34) очков в 226 матчах.