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Сегодня, 11:32

Форвард «Салавата Юлаева» Хо-Сэнг может пропустить оставшуюся часть сезона

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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По информации «СЭ», вероятность возвращения на лед до конца сезона нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Хо-Сэнга очень мала.

Напомним, что канадец получил травму в сентябре в своей первой игре за уфимский клуб.

Джошуа Хо-Сэнг
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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