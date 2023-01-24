Форвард «Салавата Юлаева» Хо-Сэнг может пропустить оставшуюся часть сезона
По информации «СЭ», вероятность возвращения на лед до конца сезона нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Хо-Сэнга очень мала.
Напомним, что канадец получил травму в сентябре в своей первой игре за уфимский клуб.
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